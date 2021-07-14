الأولى
مديرا مدرستين في فضيحة جنسية
أودع مدير مؤسسة تعليمية تقع بمنطقة أوريكا، رفقة عشيقته، المديرة بمدرسة عمومية أخرى، سجن الأوداية، بعد ظهر أول أمس (الاثنين)، بعد متابعتهما بالخيانة الزوجية، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمراكش. وأخضع المتهمان داخل السجن، لفترة الحجر الصحي، في انتظار محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما، بعد ضبطهما متلبسين داخلأكمل القراءة »
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