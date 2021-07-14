الأولى
اعتقال سلفي يتاجر في “القرقوبي”
متزوج من منقبتين وكمين للأمن انتهى بسقوطه في حالة تلبس أحالت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي، شخصا محسوبا على السلفيين، وهو متزوج من منقبتين عثر بحوزته على 51 قرصا مهلوسا “قرقوبي”، كان يستعد لترويجها علىأكمل القراءة »
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