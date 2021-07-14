الصباح الفني
قالوا
الخمليشي كتبت الممثلة أسماء الخمليشي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الأصدقاء هم شمس الحياة”. الساهلي كتبت الممثلة رجوى الساهلي، تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “عامل كل شيء بالوسطية، إلا نفسك دللها”. بومشمر كتبت الإعلامية المغربية هند بومشمر على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “المثيل يجذب مثيله، فالوجع يجذب وجعا،أكمل القراءة »
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