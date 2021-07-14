الرياضة
بركان يحاول خطف نغوما
علمت “الصباح” من مصادر متطابقة، أن فابريس نغوما، لاعب الرجاء، تلقى عرضا من نهضة بركان، الذي يشرف على تدريبه مواطنه فلورينس إيبينغي. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن نغوما بات خارج اهتمامات التونسي لسعد الشابي، مدرب الرجاء، ومن المرجح وضعه ضمن لائحة المغادرين، ما حدا بمكتب بركان إلى تقديم عرض للاعب.أكمل القراءة »
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