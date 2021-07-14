الرياضة
طائرة “الكوديم” تفوز بالبطولة
توج النادي المكناسي بلقب البطولة الوطنية للكرة الطائرة، أول امس (الاثنين)، بعد فوزه على الجيش الملكي بثلاث جولات لواحدة، في المباراة التي احتضنتها قاعة المسيرة بمكناس. وتأهل حامل اللقب النادي المكناسي إلى المباراة النهائية، بعد تخطيه الفتح الرباطي الذي اعتذر عن إتمام المباراة، بسبب قرار اللجنة المنظمة تغيير القاعة منأكمل القراءة »
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