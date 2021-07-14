الرياضة
الشابي مهدد بعقوبة
بات التونسي لسعد الشابي، مدرب الرجاء الرياضي، مهددا بعقوبة من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تصرفه في الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة النهائية لكأس “كاف”. ودخل الشابي في اصطدام مع المسؤول الإعلامي ل”كاف”، ما تسبب في فوضى داخل القاعة التي احتضنت الندوة الصحافية التي تلت النهائي. وساند الشابي صحافياأكمل القراءة »
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