حوادث
الفرقة الوطنية تحقق في مالية جماعة الشماعية
حلت لجنة من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بالشماعية، الأسبوع الماضي، من أجل البحث والتدقيق في مالية الجماعة الترابية للشماعية. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن أعضاء اللجنة حلوا بالجماعة المذكورة، بناء على مجموعة من الملاحظات السلبية التي جاءت في التقرير السنوي الذي يعده المجلس الأعلى للحسابات.أكمل القراءة »
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