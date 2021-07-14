حوادث
اعتقال “التيمومي” وشريكه في ابتزاز باعة
أودع شخصان عمرهما 22 سنة و30، لهما سوابق متعددة، سجن بوركايز، بعدما تابعتهما النيابة العامة بابتدائية فاس لاتهامهما بالابتزاز والتهديد بالسلاح الأبيض، إثر تورطهما في ابتزاز باعة جائلين وإرغامهم على أداء إتاوات يومية تحت التهديد بالسلاح الأبيض والاعتداء على بعضهم. وحسب مصادر “الصباح”، أوقف المتهمان من قبل عناصر الأمن بالمنطقةأكمل القراءة »
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