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الرياضة

الكرة تعود منتصف شتنبر

منذ دقيقتين
البطولة الحالية تنتهي في 28 يوليوز والميركاتو في ثاني غشت ينطلق الموسم الكروي المقبل 2021 – 2022 في الأسبوع الثاني من شتنبر، حسب مصادر مسؤولة من داخل العصبة الاحترافية لكرة القدم. وقالت المصادر نفسها إن العصبة الاحترافية قدمت مقترحها بشأن انطلاق الموسم الكروي منتصف شتنبر إلى الرئيس فوزي لقجع، ووافقأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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