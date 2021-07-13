الرياضة
الإصابة تهدد موسم سليم
الجيش يسترجع خدمات مجاهد وغموض يلف مستقبل تونغارا بات رضا سليم، هداف الجيش الملكي، مهددا بالغياب عما تبقى من مباريات الموسم الكروي الجاري، بسبب الإصابة، التي تعرض لها أمام الدفاع الحسني الجديدي، لحساب الدورة 25 من منافسات البطولة. ويعاني سليم انتفاخا في الركبة، ما استدعى خضوعه لفحوصات بالأشعة، أول أمسأكمل القراءة »
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