الملك يهنئ فريق الرجاء بتتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية

بعث الملك محمد السادس، نصره الله، ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بعد تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2021.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئ جلالته الحارة للنادي البيضاوي، ولكافة مكوناته من أطر إدارية وتقنية وجمهور، على هذا التتويج القاري المستحق.

وأشاد الملك بهذا الإنجاز القاري الكبير المشرف لكرة القدم المغربية، والذي جاء ليتوج الجهود الدؤوبة التي بذلها أعضاء الفريق، وكذا بما أبان عنه اللاعبون من انضباط وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة الإفريقية.

كما عبر صاحب الجلالة عن ثقته في أن هذا الفوز سيشكل حافزا قويا لأعضاء النادي البيضاوي لمضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات، لتنضاف إلى رصيده الثري من الألقاب الإقليمية والقارية والدولية.