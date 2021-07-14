مجتمع
الإقبال على شواطئ “ممنوعة” بالبيضاء
صنفها تقرير رسمي بالملوثة والمصطافون لا يأبهون بخطورتها “ليس كل ما يلمع ذهبا”، كما أن ليس كل مياه الشواطئ صالحة للسباحة، إلا أن هذه القاعدة لا تسري على عدد كبير من المصطافين البيضاويين، فرغم تحذيرات التقرير الوطني حول جودة مياه ورمال الشواطئ ل 2021 بتصنيفه بعض شواطئ البيضاء بأنها غيرأكمل القراءة »
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