مجتمع
أزمة مقابر بالمدن
يحتاج المغرب إلى 100 هكتار سنويا لدفن موتاه، بعدما امتلأت المقابر عن آخرها، خاصة بالمدن، التي لم تستطع تلبية حاجيات الأسر، ما جعل القيمين عليها يصطدمون مع المنتخبين، الذين اشتكوا قلة العقار بسبب تهافت المنعشين عليه لبناء التجزئات السكنية للأحياء، دون اكتراث بالأموات. وكشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا