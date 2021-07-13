مجتمع
حاويات تغرق شوارع الحسيمة بالقاذورات
غرقت حاويات النفايات البلاستيكية، شوارع حي ” مرموشة ” بالحسيمة، بمياه تسيل منها بسبب تصدعها. وباتت الحاويات البلاستيكية التي وضعتها الجهات المسؤولة لاستقبال النفايات المنزلية، تساهم في نشر سوائل تزكم أنوف المواطنين وتحول بعض المناطق التي وضعت فيها إلى نقط سوداء. ولم تعد الحاويات ذاتها التي تكسرت أجزاء منها صالحةأكمل القراءة »
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