نشرة إنذارية… موجة حر ما بين 30 و 47 درجة اليوم الأحد وغدا الاثنين

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر اليوم الاحد وغدا الاثنين .

وأوضحت المديرية ،في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة الحر هذه ستهم ، اليوم الأحد ، عمالات وأقاليم سيدي قاسم ، سيدي اسليمان ، تاونات ، وزان ، فاس ، مكناس، مولاي يعقوب ، صفرو ، الخميسات ، سطات ، قلعة السراغنة ، فقيه بنصالح ، بني ملال ، تاوريرت ، كرسيف ، وجدة انجاد ، تارودانت ، آسا الزاك ، سمارة ، طاطا ، الرشيدية وزاكورة ،حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 44 و47 درجة .

وأضافت المديرية أن درجات الحرارة العليا ستتراوح بين 40 و44 درجة بأكادير ايداوتنان ، القنيطرة ، العرائش ، الحاجب ، شيشاوة ، رحامنة ، اليوسفية ، سيدي بنور ، مراكش ، دريوش ، شفشاون ، خنيفرة ، خريبكة ، الصويرة (الداخل) ، النواصر ، كلميم ، طانطان ، جرادة وتازة .

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و 36 درجة بالحسيمة ، الدار البيضاء ، المحمدية ، الجديدة ، الرباط ، سلا ، الناظور ، بركان ، تمارة-صخيرات ، وطنجة أصيلة.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم يوم غد الاثنين تسجيل درجات حرارة ما بين 42 و 46 درجة بتارودانت،كلميم ، طانطان ، آسا الزاك ، سمارة ، العيون ، بوجدور ، واد الذهب ، طاطا، الرشيدية ، فقيه بنصالح ، بني ملال ، مراكش ، اليوسفية ، كرسيف ، وجدة انجاد ، تاوريرت ، بولمان، شيشاوة ، شتوكة – آيت باها ، إنزكان- آيت ملول ، تزنيت وزاكورة .

وأضافت المديرية أن زخات رعدية محليا قوية ستهم اليوم الاحد عمالات واقاليم الحوز ، شيشاوة ، شتوكة – آيت باها ، تارودانت ، طاطا ، تزنيت واليوسفية .