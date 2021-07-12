الرياضة
ميسي يطرد النحس
تخطى ليونيل ميسي، لعنة التتويج رفقة الأرجنتين، وفاز بأول لقب رفقته، حينما تجاوز البرازيل في نهائي “كوبا أمريكا” بهدف لصفر. وفازت الأرجنتين بأول بطولة كبيرة في 28 عاما، في الساعات الأولى لصباح أمس (الأحد)، عندما قادها هدف أنخيل دي ماريا للتغلب 1 – صفر على البرازيل، وإحراز لقب كأس كوباأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا