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الملك يهنئ في مكالمة هاتفية الرجاء بعد تتويجه بكأس الكاف
أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مكالمة هاتفية مع رئيس نادي الرجاء الرياضي رشيد الأندلسي، ومدرب الفريق لسعد الشابي، أعرب لهم فيها جلالته عن أحر تهانئه، بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف 2021). وخلال هذه المكالمة الهاتفية، التي أعقبت المباراة التي احتضنها، مساء السبت،أكمل القراءة »
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