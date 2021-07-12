الصباح السياسي
أوراش متعثرة وأخرى وهمية
إنجاز 69 في المائة من البرنامج الحكومي ولجنة وزارية لرصد المنجزات قال سعد الدين العثماني، إن وضعية تنفيذ الإجراءات الحكومية المتخذة حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود أبريل 2021، تهم المشاريع المنجزة أو في مرحلة متقدمة من الإنجاز أو ذات طبيعة مستمرة بنسبة 69 بالمائة، وإجراءات في طور الإنجاز بنسبة 24أكمل القراءة »
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