الصباح الفني
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ثالث أكبر ألماسة من بوتسوانا تم العثور على حجر ثمين يبلغ وزنه 1174 قيراطا في بوتسوانا، ويعد هذا الحجر هو ثالث أكبر ألماسة في العالم. وتم اكتشاف الحجر في 12 يونيو الماضي، وحصد المركز الثالث، على منصة أكبر أحجار الماس في العالم، كما تم أيضا العثور على حجر استثنائي آخرأكمل القراءة »
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