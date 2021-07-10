وطنية
أيت الطالب يحذر من انتكاسة
تضاعف الإصابات 3 مرات وظهور 43 حالة متحور «دلتا» حذرت وزارة الصحة من انتكاسة، بعد تسجيل منظومة اليقظة الجينومية مجموعة من الحالات الناجمة عـن السلالات المتحورة لفيروس “السارس كوف” بالمملكة، من بينها 43 حالة ناتجة عن المتحور “دلتا” في أربع جهات بالمغرب، المتميز بسرعة نقل العدوى وانتشارها في صفوف المواطنين.أكمل القراءة »
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