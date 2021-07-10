حوادث
اغتصاب مسنة يسقط عشرينيا
اقتحم بيتها مستغلا عيشها بمفردها لإشباع مكبوتاته وتدخل الدرك أطاح به اهتزت قيادة بني عمير الشرقية بإقليم الفقيه بنصالح، الأربعاء الماضي، على وقع فضيحة جنسية مدوية، تمثلت في اغتصاب وحشي لمسنة تبلغ 80 سنة على يد جانح عشريني. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجاني الذي يعتبرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا