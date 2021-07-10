الأولى
فرار نزيلين بسجن العرجات
لاذ نزيلان بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، أول أمس (الخميس)، بالفرار بطريقة هوليودية من داخل حافلة بمرأب محكمة الاستئناف، بالرباط، وهما مصفدان، ونجحا في اختراق أزقة فيلات وإقامات راقية، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى. وفي تفاصيل النازلة، نقلت عناصر الدرك الموقوفين من السجن المحلي العرجات 2 إلى محكمةأكمل القراءة »
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