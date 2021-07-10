الرياضة
زوبعة تحكيم واشتباكات بطنجة
دايو يثور ويتهم أستاتي بالعنصرية وتكسير نظارات في اشتباك مضران وبلخيضر والمرابط يثير الجدل شهدت مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان (0 – 2) جدلا حول التحكيم، واشتباكات بين مسيرين ولاعبين من الفريقين، واتهامات للاعب البوركيناني يوسفو دايو لطارق أستاتي بالعنصرية. واحتج اتحاد طنجة على طريقة تدبير المباراة من قبل حكمأكمل القراءة »
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