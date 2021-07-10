الرياضة
ثلاثي مغربي بمالقا الشاطئي
انضم الثلاثي المغربي نسيم الحداوي وأناس الحداوي وياسين كروم، لنادي مالقا لكرة القدم الشاطئية، بعد تألقهم رفقة المنتخب الوطني في المنافسات القارية. وتابع مالقا الإسباني عطاءات اللاعبين الثلاثة خلال كأس إفريقيا الأخيرة التي نظمتها السنغال، واحتل خلالها أسود الشاطئ، الرتبة الثالثة، قبل أن يقرر ضمهم للفريق بداية الموسم المقبل. وخاضأكمل القراءة »
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