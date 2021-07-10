الرياضة
الدفاع يتنفس الصعداء
هزم الجيش الملكي وأنعش حظوظه في البقاء تنفس الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم الصعداء، بعد تحقيقه فوزا ثمينا على حساب الجيش الملكي، بهدف لصفر، في المباراة التي جرت أطوارها أول أمس (الخميس)، بملعب العبدي بالجديدة، ضمن الدورة 26 من الدوري المغربي. وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب ياسين الذهبي فيأكمل القراءة »
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