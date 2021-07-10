الرياضة
الجعفري يقود أكلموس إلى الصعود
قاد الإطار الوطني علي الجعفري اتحاد أكلموس إلى الصعود للقسم الوطني الثاني هواة شطر الشمال الشرقي، لأول مرة، منذ تأسيسه في 1997، على حساب الجمعية الحسنية لبلدية خريبكة. وحسم اتحاد أكلموس مباراة السد التي جمعته بالجمعية الحسنية لبلدية خريبكة بالملعب البلدي ببني ملال لصالحه، بهدفين لصفر. وسجل أهداف اتحاد أكلموس لحسنأكمل القراءة »
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