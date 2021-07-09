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” زمان” يعود إلى التراث المغربي
يستعد المغني المعروف باسم ” زمان” لطرح أغنية جديدة من التراث المغربي بتوزيع إلكتروني أشرف عليه هشام حميد، بمشاركة عازفين متخصصين في فن العيطة. وطرح “زمان” مجموعة من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا، منها “زوروني” للفنانة فيروز، كما أصدر أغنية بالأمازيغية للحاج بلعيد، قبل أن يقرر طرح أغنية خاصة بفنأكمل القراءة »
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