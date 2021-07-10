حوادث
إحالة قاتلة زوجها على مستشفى الرازي
الخبرة الطبية أكدت انعدام مسؤوليتها الجنائية قررت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، إحالة المتهمة (ز.ش)، التي تابعها الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية القتل العمد، على مستشفى الرازي للأمراض العقلية ببرشيد، استنادا إلى تقرير الخبرة الطبية الذي أقر بانعدام مسؤوليتها الجنائية، أثناءأكمل القراءة »
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