الصباح السياسي
تركمانستان تشيد بالتدبير النموذجي للمغرب في مواجهة كوفيد-19 تحت قيادة الملك
أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لتركمانستان، رشيد ميريدوف، الخميس، بالتدبير النموذجي للمغرب في مواجهة فيروس كوفيد-19، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وتم التعبير عن هذا الموقف خلال مباحثات عبر تقنية التناظر المرئي أجراها ميريدوف مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، فيأكمل القراءة »
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