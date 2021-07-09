الصباح الفني
قالوا
موزيان كتبت الممثلة سناء موزيان على صفحتها الخاصة بفيسبوك تدوينة جاء فيها “صباح يخطف من الشمس ضياه، وأمل يمحو ألم القلب وعناه، اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم لتصبحكم بالخير والتفاؤل”. الفاسي كتبت الفنانة فرح الفاسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا تقبلي أن تكوني سجينة ماضيك فأخطاؤك يجب أنأكمل القراءة »
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