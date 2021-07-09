الأولى
حرب الإلترات تنتقل إلى الشواطئ
منحرفون ينتمون لفصائل الغريمين عنفوا مصطافين بسبب “رجاوي ولا ودادي” يواصل أفراد من الفصائل المشجعة لفريقي الرجاء والوداد الرياضيين، تحديهم للقانون والسلطات الأمنية، بشن حروب شوارع، يتم فيها هجوم على الفصيل الغريم، وملاحقة بعضهم البعض، والاعتداء على المشجعين العزل، حتى لو كانوا بعيدين عن أي “إلترا”. وحسب مصادر “الصباح”، انتقلتأكمل القراءة »
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