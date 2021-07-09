الأولى
أباطرة في مشاريع لـ “الكيف” المقنن
مشروع بـ 80 مليارا لإنشاء مختبر تطوير منتوجات من القنب الهندي ومصنع لإنتاجها ربط أباطرة مخدرات، اتصالات مع أرباب شركات ناشئة من أجل تطوير منتوجات من القنب الهندي. وأفادت مصادر أن تجار “الكيف” يرغبون في تمويل مشاريع بالملايير من وراء ستار، إذ لا يريدون الظهور في الواجهة، ويكتفون بتقديم التمويلاتأكمل القراءة »
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