الرياضة
دورة الحسابات بالقسم الثاني
«الطاس» والكوكب وسلا والراسينغ و»الكاك» أبرز المهددين تواجه سبعة أندية خطر مغادرة القسم الثاني، عقب إسدال الستار عن منافساتها، اليوم (الجمعة)، بداية من الخامسة، في الوقت الذي ضمن فريقا أولمبيك خريبكة وشباب السوالم صعودهما إلى القسم الأول. ويبقى الاتحاد البيضاوي، بقيادة المدرب محمد مديحي، أبرز المرشحين لمرافقة وداد تمارة إلىأكمل القراءة »
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