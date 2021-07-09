الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي انفرد أيوب الكعبي بصدارة ترتيب هدافي البطولة، بعد تسجيله الهدف 15، في مرمى سريع وادي زم، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة 26 من البطولة الوطنية. وتقدم الكعبي على الكونغولي بين مالانغو، مهاجم الرجاء الرياضي، الذي سجل 14 هدفا، إلى حدود الجولة 26 من البطولة. الرجاء الرياضي قدم أفرادأكمل القراءة »
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