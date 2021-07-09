الرياضة
كركاش: عدنا من الحجر
مدرب خريبكة قال إن الانتدابات ستخضع لمعايير دقيقة قال عزيز كركاش، مدرب أولمبيك خريبكة، إن عودة فريقه بسرعة إلى القسم الأول، تحصيل حاصل، بالنظر إلى المجهودات المبذولة طيلة سبعة أشهر الماضية من قبل كافة مكونات النادي. وأضاف كركاش في حوار مع «الصباح»، أن الصعود تحقق بعد نزول غير متوقع فيأكمل القراءة »
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