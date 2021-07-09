الرياضة
الزمامرة يواصل الصمود
أرغم برشيد على التعادل بميدانه ومنصور يشكو كثرة المباريات قاد المدافع المهدي بلعروصي، فريقه نهضة الزمامرة، إلى تعادل ثمين، أمام يوسفية برشيد، (1/1)، في قمة أسفل الترتيب، التي جرت أول أمس (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 26 من بطولة القسم الأول. وسجل بلعروصي الهدف في آخر ثواني المباراة، عندماأكمل القراءة »
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