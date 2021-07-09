الرياضة
جمال تابع آسفي من المدرجات
تابع فوزي جمال، المدرب الجديد لأولمبيك آسفي، مباراة فريقه أمام شباب المحمدية أول أمس (الأربعاء)، من المدرجات. واجتمع المدرب باللاعبين في مستودع الملابس قبل انطلاق المواجهة، وعاد ليتحدث إليهم من جديد بين الشوطين، وكان يدون الملاحظات في مذكرة. وحسمت إدارة فريق آسفي الجدل بخصوص المدرب المقبل، من خلال تعيين فوزيأكمل القراءة »
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