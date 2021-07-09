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الرياضة

إعارة الراحولي إلى الخريطيات القطري

منذ 3 دقائق
الجيش وافق على العرض بعد تمديد عقد اللاعب علمت «الصباح»، أن عماد الراحولي، لاعب وسط الجيش الملكي سيلعب الموسم المقبل في صفوف الخريطيات القطري، الممارس بالقسم الثاني على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع أحقية الشراء. وكشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الجيش الملكي اشترطت على اللاعب الراحولي تمديد عقده لموسم واحد،أكمل القراءة »


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