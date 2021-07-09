حوادث
السطو على غابات بالحوز
مافيا حولتها إلى منازل ومحلات عشوائية ومندوبية المياه والغابات رفعت الأمر إلى القضاء يسود الغموض موقف السلطة المحلية من عمليات سطو ممنهجة على الملك الغابوي بالحوز، من قبل أشخاص، عمدوا إلى قطع الأشجار وبناء محلات ومنازل بعضها من ثلاثة طوابق، متسببين في فوضى عمرانية بمنطقة تعد رائدة في السياحة. وحسبأكمل القراءة »
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