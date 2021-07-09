حوادث
تفكيك شبكة للمخدرات الصلبة بالصويرة
فككت عناصر أمنية تابعة للشرطة القضائية بالصويرة، أخيرا، شبكة لترويج المخدرات الصلبة مكونة من عدة أشخاص اعتقل منهم ثلاثة أفراد. وكشفت مصادر متطابقة لـ “الصباح” أن عملية تفكيك الشبكة جاءت بتنسيق بين عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية، ومصالح “ديستي” التي وفرت المعلومات الأولية التي قادت رجال الأمن للتوصلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا