حوادث
سبـع سنـوات لمعرقلـي الطرامـواي
المحكمة اعتبرت الأفعال المرتكبة خطيرة وتمس بالأمن العام ثلاث سنوات حبسا نافذا، هي المدة التي أدانت بها غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، المتهم الرئيسي, في قضية عرقلة الطرامواي بالبيضاء، ماي الماضي، كما قضت في حق شريكيه بسنتين حبسا نافذا لكل منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل وضع أشياء تعيقأكمل القراءة »
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