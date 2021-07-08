وطنية
المديونية تجاوزت 100 ألف مليار
يعتزم المغرب إصدار سندات اقتراض في السوق المالي بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار، ما يناهز 10 ملايير درهم، خلال الأشهر المقبلة. وأفادت مصادر أن موارد الاقتراض ستوظف في تمويل مشاريع التنمية المتعلقة بالبنيات التحتية، مشيرة إلى أن تاريخ إصدار السندات يظل متوقفا على ظروف السوق المالي الدولي، علما أنأكمل القراءة »
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