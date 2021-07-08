الرياضة
جمعية سلا تسيطر على جوائز المحركات المائية
أسدل الستار، الأحد الماضي، بشاطئ أكادير على الأطوار النهائية لكأس العرش موسم 2020 /2019. وبعد يومين من التباري في مختلف الأصناف، التي اعتمدتها الجامعة الملكية المغربية للمحركات النارية المائية، عرفت النهاية مشاركة مشرفة لأفضل الأندية الوطنية تقدمت بأجود الربابنة في مختلف الأعمار السنية. وأسفرت النتائج التقنية النهائية عن مستوى جيد،أكمل القراءة »
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