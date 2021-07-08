الرياضة
مصدق: أبحث عن انطلاقة جديدة
مدافع البرنوصي قال إن ظروف الممارسة تحسنت ولم يخف رغبته في العودة إلى الرجاء أكد صلاح مصدق، مدافع الرشاد البرنوصي، أن وكيل أعماله كان وراء قرار العودة إلى المغرب، بعد ثلاث سنوات ضمن قسم الهواة بفرنسا. وكشف مصدق، في حوار مع «الصباح»، أنه اقتنع بمشروع وكيل أعماله، لإعطاء انطلاقة جديدةأكمل القراءة »
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