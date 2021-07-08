الرياضة
جامعة الكرة تبحث عن مدير للتكوين
طلبت من الخراز العودة للإشراف على المديرية والتراجع عن استقالته جددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالاتها مع الإطار المغربي محمد الخراز، من أجل تولي مديرية التكوين بالإدارة التقنية الوطنية، بعد أن وجدت صعوبات في تعيين أحد الأطر الوطنية في المنصب المذكور. وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة اضطرت إلى تجديدأكمل القراءة »
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