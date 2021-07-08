أســــــرة
كيفية تعلم المراهق تحمل المسؤولية
على الأسرة احترام خصوصياته وتشجيعه على التكلم عن أحلامه وكيفية تحقيقها كثير من الأسر تجد نفسها وسط مشاكل كثيرة، بسبب عدم تحمل المراهق مسؤولية بعض المهام، واعتماده على أفراد أسرته للقيام بها، رغم أنه يفترض أن يقوم بها بنفسه. ومن بين النصائح التي يقترحها الخبراء ليتعلم المراهق تحمل مسؤوليته، تشجيعهأكمل القراءة »
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