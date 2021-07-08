أســــــرة
4 أعراض لحساسية الحليب
يمكن أن يصاب الرضع في الشهور الأولى من عمرهم بما يعرف بحساسية الحليب. ويصاب الرضع بنسبة 2 في المائة بحساسية الحليب، إذ يصاب الرضيع بعدم تحمل “اللاكتور”، فالطفل لا يستطيع أن ينتج أنزيم اللاكتوز اللازم لهضم الحليب. وتحدد 4 أعراض رئيسية لحساسية الحليب عند الرضيع وأولها أنه يبكي حين يمسك صدر أمهأكمل القراءة »
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