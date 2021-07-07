وطنية
بنشعبون يحيل ملفات على القضاء
أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إحالة ملفات عشرات الشركات على القضاء، بسبب تورطها في تزوير الفواتير الخاصة بالتصريح الضريبي، إذ ظهر أن بعضها قدم تصاريح تضمنت فواتير تحمل أرقاما غير صحيحة للتعريف الموحد للمقاولة. وأكد الوزير، في تعقيبه على انتقادات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، مساءأكمل القراءة »
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