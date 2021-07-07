حوادث
“كولدن بيتش” تحت مجهر الفرقة الوطنية
الاستماع إلى الناطق الرسمي باسم الضحايا في انتظار استدعاء الرئيس المتهم ومديري شركات ومقاولات متواطئة باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك، بخصوص مالية تعاونية سكنية لموظفي وزارة المالية، التي تعرف إعلاميا بملفأكمل القراءة »
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