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تصريحات
ليو جينغ تشن قال ليو جينغ تشن، الرئيس المدير العام لمجموعة سينوفارم، إن الاتفاقية الخاصة بتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد -19 بين المغرب والمجموعة الصينية سينوفارم، ستقدم دعما قويا للوقاية من الجائحة ومراقبتها بالمغرب. وأكد في مداخلة له عن بعد من الصين، خلال حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تصنيع وتعبئة اللقاحأكمل القراءة »
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